Usa: Covid, giudice federale blocca obbligo vaccinale per i dipendenti United Airlines (4)

- Il governatore dello Stato Usa del Texas ha emesso una ordinanza che vieta in quell'intero Stato Usa la somministrazione di vaccini contro la Covid-19 a quanti obiettino sulla base di ragioni mediche, motivazioni di coscienza o fede religiosa. "Nessuna entità del Texas può forzare la somministrazione di un vaccino contro la Covid-19 a un qualsiasi individuo - inclusi dipendenti o consumatori - obietti alla vaccinazione per ragioni di coscienza personale, sulla base del credo religioso o per ragioni mediche, inclusa l'avvenuta guarigione dalla Covid-19", recita l'ordinanza emessa da Abbot. Il provvedimento fissa una sanzione pecuniaria per chiunque violi il divieto. L'ordinanza è stata vara preventivamente da Abbott in vista della possibile entrata in vigore di un obbligo federale di vaccinazione per i dipendenti delle aziende con più di 100 dipendenti. (Nys)