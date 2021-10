Norvegia: attacco con arco a Kongsberg, arrestato un 37enne danese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 37 anni è stato arrestato e accusato dopo dell'omicidio di cinque persone e del ferimento di altre due nell'attacco con arco e frecce avvenuto ieri pomeriggio nella città norvegese di Kongsberg. Il sospettato è un cittadino danese che vive in città, ha riferito la polizia in una nota alle prime ore di questa mattina. Il sospettato, il cui nome non è stato reso noto dalla polizia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio e trasferito nella vicina città di Drammen. La polizia non ha rivelato quali accuse sono state mosse nei suoi confronti, ma hanno precisato - nel tentavi di fugare le speculazione apparse sui social network - che non vi sono altre persone coinvolte nella vicenda e che il 37enne danese avrebbe quindi agito da solo. Parlando con i media dopo l'attacco, Oyvind Aas, capo della polizia del capoluogo della contea di Drammen, ha affermato che le autorità non hanno escluso la possibilità di un attacco terroristico. "Dal corso degli eventi, è naturale tenere in considerazione la possibilità che si tratti di un atto di terrorismo", ha affermato. (segue) (Sts)