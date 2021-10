Norvegia: attacco con arco a Kongsberg, arrestato un 37enne danese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha aggiunto Aas, "la persona arrestata non è stata ancora interrogata, ed è quindi troppo presto per dire qualcosa in più e poter chiarire quale fosse la motivazione" che ha spinto questa persona a compiere un gesto così efferato. Secondo il capo della polizia della contea di Drammen Aas, uno dei feriti è un agente fuori servizio che si trovava in un negozio. “I feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure. Il comune di Kongsberg è stato informato e ha istituito delle squadre di emergenza per assistere e monitorare coloro che ne hanno bisogno", ha affermato l'ufficiale di polizia. Il sospettato si è mosso attraverso una "vasta area" nel corso dell'attacco ed è stato arrestato alle 18:47 ora locale, secondo una dichiarazione rilasciata della polizia. (segue) (Sts)