Norvegia: attacco con arco a Kongsberg, arrestato un 37enne danese (3)

- Parlando a una conferenza stampa a Oslo, la premier uscente Erna Solberg, ha descritto gli sviluppi a Kongsberg come "raccapriccianti" e ha promesso che verranno impiegate "tutte le risorse necessarie". “L'autore ha compiuto atti orribili contro diverse persone. È una situazione molto drammatica che ha colpito duramente la società di Kongsberg e tali eventi colpiscono tutti noi", ha detto. L'attacco arriva alla vigilia dell'insediamento di nuovo governo dopo che le elezioni parlamentari del mese scorso hanno portato alla vittoria dell'opposizione di centrosinistra, spodestando il governo di lunga data guidato dai conservatori. Oggi, infatti, il leader laborista Jonas Gahr Store assumerà il ruolo di primo ministro. In un post su Facebook, Store ha descritto l'attacco come un "atto crudele e brutale". "I miei pensieri e la mia più profonda solidarietà ora vanno alle persone colpite, alle loro famiglie e alla polizia, al personale sanitario e agli operatori umanitari che ora stanno lavorando a tempo pieno per fornire una panoramica dell'accaduto e assistere coloro che hanno bisogno di aiuto", ha affermato. (Sts)