Usa: Covid, Casa Bianca chiede piani statali per la vaccinazione dei bambini

- La task force contro il coronavirus della Casa Bianca ha sollecitato gli Stati Usa ad approntare piani per la vaccinazione di massa dei bambini di età inferiore a 11 anni dall'inizio del mese di novembre. Funzionari dell'amministrazione hanno riferito ai governatori Usa che le autorità federali potrebbero autorizzare la somministrazione dei vaccini ai bambini già dal mese di novembre, ed hanno incoraggiato gli Stati ad approntare in anticipo i necessari piani logistici. Secondo una fonte citata da "Abc News", il coordinatore della risposta Usa alla pandemia, Jeff Zientis, ha dichiarato ai governatori Usa che il governo federale dispone di scorte sufficienti a vaccinare 28 milioni di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Pfizer ha annunciato la scorsa settimana di aver presentato alla Food and Drug Administration (Fda) la richiesta di autorizzazione per l'impiego di emergenza del suo vaccino contro la Covid-19 sui bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. L'Fda discuterà la richiesta il 26 ottobre. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato ieri, 13 ottobre, che l'amministrazione presidenziale sta approntando strategie comunicative per convincere i genitori a vaccinare i minori di 11 anni. (Nys)