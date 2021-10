Venezuela: segreteria generale Onu, nessun invito per missione osservatori a voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite non invieranno nessuna missione di osservatori per le elezioni amministrative in Venezuela, non avendo ricevuto nessun invito formale. Lo ha detto il portavoce della segretaria generale Onu, Stéphane Dujarric. "Per offrire assistenza elettorale, generalmente abbiamo bisogno di un qualche tipo di mandato legislativo. Ma non sono a conoscenza di nessuna richiesta recente", ha detto Dujarric nel corso di una conferenza stampa. La notizia si produce dopo che l'Alto commissario per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, aveva definito l'invio di una missione di osservatori una "garanzia" per le opposizioni. Parole che hanno aperto un contenzioso dialettico con Caracas. Il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, ha ammonito Bruxelles che se questo era lo spirito, la missione Ue avrebbe fatto meglio a "non venire". (segue) (Nys)