Covid: Ops, America latina e Caraibi con tasso di vaccinazione al 39 per cento

- In America Latina e Caraibi, il tasso di persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni contro il nuovo coronavirus ha raggiunto quota 39 per cento. Lo ha riferito l'Organizzazione panamericana della Salute (Ops), avvertendo delle situazioni particolarmente critiche registrate in alcuni paesi della zona dell'America centrale e caraibica. In particolare, ha riferito la direttrice dell'Ops, Carissa Etienne, sei Paesi - in gran parte per problemi legati a distribuzioni diseguale dei prodotti - non hanno neanche toccato quota 20 per cento della popolazione interamente vaccinata: Guatemala, Nicaragua, Giamaica, Haiti, Santa Lucia, San Vicente e Granadine. Ogni nazione ha peraltro mostrato problemi specifici rispetto alla campagna vaccinale. (segue) (Nys)