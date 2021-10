Covid: Ops, America latina e Caraibi con tasso di vaccinazione al 39 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Guatemala, ha detto Etienne, i ritardi sono per esempio stati ricondotti a una carenza di siringhe, mentre ad Haiti - il Paese più povero della regione, frequentemente esposto alle catastrofi naturali - hanno prevalso le difficoltà logistiche. Nella regione caraibica, peraltro, si denuncia una generica reticenza a sottoporsi al vaccino. "I tassi bassi di vaccinazione mettono tutti a rischio, pertanto dobbiamo lavorare tutti assieme e aiutarci perché tutti i Paesi delle Americhe possano raggiungere o superare la meta della copertura vaccinale del 40 per cento entro la fine dell'anno", ha detto Etienne riandando all'obiettivo fissato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la scorsa settimana. (segue) (Nys)