Covid: Ops, America latina e Caraibi con tasso di vaccinazione al 39 per cento (3)

- Sono 1.506.761, stando alle informazioni di "Our world in data", i morti totali in America Latina per cause riconducibili alla covid 19, di cui 640 nelle ultime 24 ore, mentre il numero di persone contagiate è salito a 45.555.296. Tra le grandi aree del mondo, la regione risulta sempre più quella più esposta alla pandemia. Il Brasile e il Messico sono secondo e quarto nella graduatoria mondiale del numero assoluto di morti mentre il Perù ha il primato di decessi, 605, per ogni centomila abitanti. Il Paese con il maggior numero di morti negli ultimi sette giorni è il Messico. Il primo caso di contagio nella regione è stato registrato in Brasile, il primo decesso, in Argentina, è stato il 7 marzo 2020. L'ultimo Paese a censire un caso di contagio è stato El Salvador. (Nys)