Usa: energia, prezzi carburante ai massimi da sette anni

- Gli Stati Uniti hanno azzerato i benefici del boom della produzione di petrolio di scisto, per effetto della fiammata inflattiva che ha spinto i prezzi del petrolio greggio e del carburante alla pompa negli Usa ai valori massimi da sette anni a questa parte. Lunedì 11 ottobre, infatti, il prezzo del barile di petrolio ha infranto la soglia di 80 dollari. In un anno i prezzi della benzina negli Stati Uniti sono aumentati in media di quasi il 50 per cento, sino a toccare i 3,27 dollari al gallone. Secondo il quotidiano "Washington Examiner", gli aumenti vanno ricercati solo in parte nelle dinamiche economiche globali, e sono causati anche dalle politiche volute dall'amministrazione del presidente Joe Biden, che hanno comportato un sensibile calo della produzione petrolifera Usa rispetto ai livelli raggiunti alla fine del 2019. Il quotidiano ricorda in particolare lo stop al progetto dell'Oleodotto Keystone e alle attività di esplorazione petrolifera negli appezzamenti federali, decretati da Biden il giorno stesso del suo insediamento alla Casa Bianca. (Nys)