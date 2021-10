Usa: le morti da overdose hanno toccato un record nei primi 12 mesi della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 96.779 persone sono morte di overdose da sostanze stupefacenti negli Stati Uniti tra marzo 2020 e marzo 2021, un balzo di quasi il 30 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti. E' quanto emerge dai dati provvisori dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi (Cdc). Il dato squarcia il velo su una crisi sanitaria che ormai da decenni affligge il tessuto sociale statunitense, e che le misure di distanziamento sociale decretate per il contenimento della Covid-1 paiono avere sensibilmente aggravato. Il dato pubblicato dalla Cdc è provvisorio, ma evidenzia un consistente aumento delle morti da overdose in tutti gli Stati Usa ad eccezione di tre: New Hampshire, New Jersey e South Dakota. La maglia nera va al Vermont, dove in un anno i decessi da overdose sono quasi raddoppiati (più 85,1 per cento). (Nys)