Messico: scontri in cantiere di raffineria "Dos Bocas", tre arresti

- Si sono chiusi con tre arresti e almeno cinque feriti, di cui nessuno grave, gli scontri tra forze di sicurezza e operai nei pressi del cantiere della raffineria Dos Bocas, in Messico. Lo ha detto la ministra del'Energia, Rocio Nahle, commentando le ultime tensioni legate alla richiesta di miglioramenti nei salari e nelle condizioni di lavoro. Secondo Nahle, un gruppo di massimo dodici persone non identificate neanche dall'impresa concessionaria Ica Fluor Daniel, ha cercato di fare irruzione nel cantiere, venendo respinto, riportano media locali, con proiettili di gomma e gas lacrimogeni. "Si tratta di un gruppo di dieci-dodici persone. Non permetteremo che un gruppetto spinto da interessi personali danneggi un'opera così importante che sta dando lavoro a oltre centomila persone, in forma diretta o indiretta", ha detto la ministra. (segue) (Mec)