Messico: scontri in cantiere di raffineria "Dos Bocas", tre arresti (3)

- Il governo ha quindi deciso di investire sul sistema della raffinazione, per ridurre la dipendenza dai prodotti finiti statunitensi, anche alla luce del vantaggio che il dollaro ha preso sulla divisa nazionale nel tempo. In questo senso va letta la costruzione della settima raffineria del paese, "Dos Bocas", nello stato sudorientale di Tabasco. A regime si attende una produzione di 340mila barili al giorno di petrolio. Il prodotto da trattare sarà di 22 gradi Api, mentre le altre sei raffinerie esistenti sono disegnate per lavorare petrolio di 32 gradi api. La struttura si realizza con un investimento pari a 155 miliardi di pesos, oltre sette miliardi e mezzo di dollari. (Mec)