Roma: prefettura sposta da piazza Santi Apostoli manifestazione no green pass

- La manifestazione contro il green pass organizzato dalle "Sentinelle della costituzione" previsto per venerdì in piazza Santi Apostoli a Roma si svolgerà ma in un'altra sede. Lo apprende "Agenzia Nova" in merito a quanto stabilito nel tardo pomeriggio di oggi nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto in prefettura dal prefetto Matteo Piantedosi. I nuovi scenari che si stanno delineando nel corso delle manifestazioni di piazza hanno consigliato la prefettura di spostare la manifestazione in una zona diversa da quella di Piazza Santi Apostoli. Il nuovo sito dovrà essere individuato dagli organizzatori e approvato dalla prefettura. (Rer)