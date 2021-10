G20: Gentiloni, sì a riforma fiscalità globale è rivoluzione, trionfo multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rivoluzione fiscale, trionfo del multilateralismo, che prevede che ognuno paghi la sua giusta quota. Questo il commento del commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in merito all'approvazione da parte del G20 dell'accordo sulla riforma della fiscalità internazionale che prevede una tassazione minima al 15 per cento per le multinazionali. "L'approvazione di oggi da parte dei ministri delle finanze del G20 segna un passo fondamentale verso l'attuazione della storica riforma fiscale globale concordata venerdì scorso. Con 136 giurisdizioni a bordo, compresi tutti i membri del G20, tutti i membri dell'Ocse e tutti gli Stati membri dell'Ue che fanno parte dell'Inclusive Framework, questa è niente meno che una rivoluzione fiscale", ha dichiarato. "Mentre emergiamo dall'ombra della pandemia, abbiamo un'opportunità unica di ricostruire le nostre economie su una nuova base. Vogliamo vedere non solo una ripresa, ma una nuova era di crescita sostenuta e sostenibile", ha aggiunto. (segue) (Beb)