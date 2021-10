© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento è nostro “compito e responsabilità creare le condizioni per un futuro migliore per il Paese, perché le decisioni che prendiamo oggi influenzeranno i prossimi 20-30 anni: alcuni hanno interesse che questo non avvenga, ma dobbiamo costruire un patto per l’Italia”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Porta a Porta. (Rin)