Pil: Bonomi, possibile crescita oltre 6 per cento ma nubi all’orizzonte

- Abbiamo la possibilità di superare il sei per cento di crescita, ma ci sono nubi all’orizzonte: i costi energetici stanno schizzando alle stelle, e purtroppo la nostra previsione è che fino a maggio avremo una situazione molto critica. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Porta a Porta. “Abbiamo poi un costo delle materie prime che è aumentato in maniera importante, a cui si aggiunge la difficoltà di reperimento e il tema divisivo della certificazione verde: tutto questo può mettere a rischio la ripresa, e ritengo non si debbano aggiungere problemi interni a quelli che già ci arrivano dai mercati internazionali”, ha detto. (Rin)