Usa: Casa Bianca, lavoriamo per affrontare carenza carburante e gas

- La Casa Bianca sta discutendo varie opzioni per affrontare la carenza di carburante e gas naturale che ha causato un innalzamento dei prezzi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Il presidente ha chiesto al suo team economico, come fa su qualsiasi questione abbia un impatto sul pubblico, di continuare a discutere quali sono le opzioni che possiamo adottare per affrontare queste carenze", ha detto Psaki ai giornalisti. La portavoce ha osservato che c'è una carenza di gas naturale in tutto il mondo e ha affermato che esiste una "gamma" di opzioni che l'amministrazione Biden deve esplorare per aiutare a risolvere il problema.(Nys)