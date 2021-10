Usa: 100 mila lavoratori in vari settori pronti a sciopero generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 100 mila lavoratori, attivi in diversi settori produttivi statunitensi, minacciano di incrociare le braccia per uno sciopero generale, in una mossa volta a garantire retribuzioni più elevate e migliori condizioni di lavoro. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che si tratta di decine di migliaia di dipendenti sindacalizzati che vanno dai lavoratori delle troupe di Hollywood agli operai della fabbrica John Deere agli operatori sanitari. Hanno votato a stragrande maggioranza per autorizzare gli scioperi e si stanno preparando a unirsi al picchetto, a meno che non ottengano accordi collettivi più soddisfacenti. Migliaia di persone sono già in sciopero, tra cui 2.000 dipendenti dell'ospedale di New York, 700 infermieri del Massachusetts e 1.400 operai degli stabilimenti Kellogg in Michigan, Nebraska, Pennsylvania e Tennessee. L'ondata di scioperi arriva in un momento chiave per i gruppi sindacali, che hanno costantemente perso terreno negli ultimi decenni.(Nys)