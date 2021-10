Usa-Emirati: Blinken incontra Al Nahyan, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan. Lo rende noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha accolto con favore l'iniziativa "Net Zero" degli Emirati Arabi Uniti per eliminare le emissioni di carbonio entro il 2050 e ha ringraziato il ministro degli Esteri per il generoso sostegno degli Emirati Arabi Uniti nell'ospitare e facilitare il transito sicuro di cittadini statunitensi, personale delle ambasciate e cittadini stranieri dall'Afghanistan verso paesi terzi. Le parti hanno anche discusso delle priorità nelle relazioni bilaterali, delle questioni di reciproco interesse e degli sforzi regionali per promuovere un Medio Oriente più pacifico e prospero.(Nys)