Guatemala: veterani guerra civile bloccano autostrade per rivendicare pagamento servizio

- Alcuni gruppi di veterani delle forze armate del Guatemala sono scesi in strada minacciando l'uso delle armi per chiedere che il parlamento approvi la legge sulla compensazione economica per la prestazione del servizio militare durante la guerra civile, consentendo loro di ottenere risarcimento economico. Lo riferisce il quotidiano "Prensa Libre", secondo cui nella giornata di oggi sono stati registrati almeno 14 blocchi stradali. Le organizzazioni di veterani hanno annunciato che le mobilitazioni dureranno per tre giorni, periodo in cui il parlamento discuterà la legge. (segue) (Mec)