Giappone: Kishida scioglie la Camera bassa in vista delle elezioni (2)

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) si è impegnato ad elevare la classe media del Paese tramite una "nuova forma di capitalismo" che ponga l'accento sulla crescita economica e la redistribuzione della ricchezza. Il partito ha presentato martedì 12 ottobre la propria piattaforma programmatica in vista delle elezioni generali del 31 ottobre prossimo: il programma, che si articola in sette aree principali, pone anche un focus sulle misure per la definitiva uscita dalla fase di crisi pandemica e sull'aumento della spesa per la difesa. Tra le priorità del Pld figura anche il blocco e l'inversione del deflusso tecnologico, che dagli anni Ottanta ad oggi ha progressivamente relegato il Giappone ad una posizione di comprimario in una serie di settori chiave dell'economia globale, a cominciare dai semiconduttori. L'ultimo sondaggio pubblicato dall'emittente televisiva "Nhk" attribuisce al primo ministro Kishida un tasso di approvazione del 49 per cento a una settimana dal suo insediamento come capo del governo. Un sondaggio del quotidiano "Sankei" attribuisce invece al premier un tasso di approvazione del 63 per cento: si tratta di percentuali inferiore a quello goduto all'inizio del mandato dai suoi predecessori, ma che riflettono il tracollo dei consensi subito dal Pld sotto la guida dell'ex premier Yoshihide Suga. In generale, il quadro tracciato dai sondaggi pare anticipare una vittoria del Partito liberaldemocratico alle elezioni che si terranno questo mese, grazie anche al recente miglioramento del quadro pandemico e alla revoca dello stato di emergenza sul territorio nazionale. (segue) (Git)