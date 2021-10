Giappone: Kishida scioglie la Camera bassa in vista delle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita di cinque delle nove economie regionali del Paese, in considerazione dei danni arrecati dalla pandemia di coronavirus e della carenza di semiconduttori e di altre componenti necessarie alla produzione manifatturiera. Le previsioni aggiornate sono contenute nel rapporto trimestrale Sakura, che riconferma le proiezioni di crescita per sole quattro regioni, inclusa l'area del Kanto-Koshinetsu (Tokyo). La banca centrale conferma anche il proprio giudizio generale in merito alla condizione dell'economia giapponese, che resta "severa". Secondo il rapporto, le regioni di Tohoku, Tokai, Kinki, Chugoku, Kyushu e Okinawa scontano una "pausa" dei segnali di ripresa a causa dei fattori avversi. Oltre a Tokyo, resta invece immutato il giudizio per le regioni di Hokkaido, Hokuriku e Shikoku. La BoJ avverte che "l'attività economica, specie nel settore dei servizi in presenza, rimarrà a livelli inferiori a quelli precedenti la pandemia per il tempo a venire". (segue) (Git)