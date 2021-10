Venezuela-Colombia: governo denuncerà presidente Duque alla Cpi per "crimini contro i migranti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2021, più di 300 venezuelani sono stati assassinati in Colombia", ha dichiarato Rodriguez, aggiungendo che molti altri sono vittime di violenze sessuali e lavori forzati. Alla conferenza, trasmessa dalla televisione di stato venezuelana e in cui non sono state consentite domande da parte dei media, il funzionario ha affermato che Maduro ha ordinato al suo ministro degli Esteri di presentare la questione all'Organizzazione delle Nazioni Unite in tutte le sue istanze. L'amministrazione di Maduro ha quindi esortato il governo colombiano a rispettare i migranti, sostenendo che i venezuelani stanno fuggendo dal Paese "a causa dell'impatto delle misure coercitive imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati" contro la popolazione di Caracas. (Vec)