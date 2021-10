Lavoro: Sisto su equo compenso, restituiamo a professionisti giusta attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, "il via libera della Camera alla legge sull'equo compenso è un punto fondamentale da cui partire per restituire ai professionisti quell'attenzione da parte della politica che manca da troppo tempo". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Dopo le lauree abilitanti, da governo e Parlamento arriva un altro segnale verso un mondo che va sostenuto e valorizzato. Il principio di una retribuzione giusta e equa, scritto a chiare lettere nella nostra Costituzione, potrà finalmente trovare presto un corrispettivo concreto nel nostro ordinamento. Un risultato a portata di mano - conclude Sisto - che condurremo in porto nel più breve tempo possibile". (Com)