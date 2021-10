Guatemala: veterani guerra civile bloccano autostrade per rivendicare pagamento servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I blocchi stradali hanno creato difficoltà nei trasporti, al punto da spingere la camera di commercio Guatemala-Stati Uniti a chiedere ai veterani di non impedire la normale circolazione di veicoli. "Chiediamo ai coinvolti di far prevalere un dialogo responsabile in cui si possano raggiungere accordi senza intaccare i settori produttivi del Paese", ha sostenuto il presidente della Camera, Juan Pablo Carrasco. Anche il direttore della Confederazione degli industriali del Guatemala, Juan Suárez, si è detto contrario ai "blocchi illegali", poiché "colpiscono il commercio internazionale e le tasche di tutti i guatemaltechi". (Mec)