© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE– L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa al XLII Congresso Nazionale Sifo-Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. L'evento si svolge a partire dalle ore 16 presso il Salone dei Cavalieri dell'Hotel Rome Cavalieri in via Cadlolo 101 a Roma - Ore 17:30VARIE- Mobilitazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil, dei lavoratori del Ministero della Giustizia: il personale dell'Organizzazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità e degli Archivi notarili di Roma, manifesteranno in piazza Cavour, davanti alla Corte di Cassazione. Davanti Corte di Cassazione, Piazza Cavour a Roma - Ore 10ROMA 2021- Chiusura campagna elettorale del candidato alla presidenza del municipio VIII di Roma Amedei Ciaccheri. Presso Villetta Social Lab in via degli Armatori 3 a Roma - Ore 17 .(Rer)