Covid: Oms nomina nuovo comitato consultivo su origine pandemia

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha nominato un nuovo comitato consultivo di 26 scienziati che studierà le origini della pandemia di Covid-19. Lo scrive il sito d'informazione statunitense "Axios", sottolineando che senza un cambiamento di atteggiamento da parte della Cina è improbabile che il nuovo gruppo di lavoro riesca a determinare come sia iniziata la pandemia. Nondimeno, il comitato potrebbe essere in grado di creare un quadro più chiaro su come identificare l'origine di nuove malattie come il Covid-19. Gli scienziati sono stati selezionati dopo un attento scrutinio sui loro curricula, per scongiurare eventuali conflitti d'interesse. Il nuovo gruppo include uno scienziato americano e un ricercatore cinese - i due paesi al centro della disputa sulle origini del Covid - nonché il capo di un centro svizzero di biosicurezza.(Nys)