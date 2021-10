Iran: inviato speciale Usa Malley visita Qatar, Emirati e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per l'Iran Robert Malley si recherà negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita dal 15 al 21 ottobre per incontrare e discutere con i partner del Golfo una serie di preoccupazioni riguardanti l'Iran, comprese le sue attività nella regione e il tentativo da parte statunitense di negoziare un ritorno reciproco al rispetto del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) sul nucleare. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato.(Nys)