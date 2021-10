Russia-Italia: ambasciatore Starace ad anteprima mostra Modigliani, costante dialogo culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso l'ambasciata italiana in Russia oggi l'esposizione del "Ritratto del pittore Frank Haviland" di Amedeo Modigliani, anteprima della mostra "L'arte libera. Il futurismo italiano dalla collezione di Gianni Mattioli", organizzata in collaborazione con l'Ambasciata italiana e gli Istituti di cultura di Mosca e San Pietroburgo, ideata da Cms Cultura, che vedrà il via il 18 ottobre al Museo delle Belle Arti "Pushkin" a Mosca. L'evento, di notevole rilevanza e spessore, conferma ancora una volta la solidità dei legami culturali tra Russia e Italia, nonché l'interesse e l'ammirazione del popolo russo verso la produzione artistica del nostro Paese, come sottolineato anche dal nuovo ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace. "È incoraggiante osservare l'intenso, concreto e costante dialogo, fino ai massimi livelli, che intercorre tra Italia e Russia nel settore della cultura. Ciò è viva e diretta testimonianza delle eccellenti relazioni culturali che tradizionalmente uniscono, prima ancora che i nostri Paesi, i nostri due popoli", ha dichiarato l'ambasciatore Starace presentando l'esposizione. (segue) (Rum)