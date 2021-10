Vaccino: Bonomi, certificazione verde unica misura per mettere in sicurezza il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria aveva una posizione “molto decisa sull’obbligo vaccinale: abbiamo preso coscienza del fatto che la politica ha deciso di non andare in quella direzione, e la certificazione verde rappresenta l’unica misura per mettere in sicurezza il lavoro”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Porta a Porta. “Il tampone è a carico del dipendente, e le aziende hanno sostenuto costi importanti per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro: scaricare di nuovo il costo del certificato sulle imprese o sulla fiscalità generale non mi sembra corretto”, ha detto. (Rin)