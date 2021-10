Francia: per la prima volta la mozzarella batte il camembert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Francia le vendite della mozzarella hanno superato per la prima volta quelle del camembert. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando il Sindacato normanno dei fabbricanti di camembert (Snfc). "Dall'inizio dell'anno fino all'11 settembre abbiamo venduto 29.230 tonnellate di camembert in Francia contro 33.170 tonnellate di mozzarella", ha detto Fabrice Collier, presidente del Snfc. "Negli anni Ottanta si producevano in Francia 180 mila tonnellate di camembert, di cui una parte era esportata, il doppio di oggi", ricorda Collier. (Frp)