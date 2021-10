Russia-Italia: ambasciatore Starace ad anteprima mostra Modigliani, costante dialogo culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre va evidenziato come la mostra "L'arte libera. Il futurismo italiano dalla collezione di Gianni Mattioli" sancisca l'avvio concreto dell'Anno incrociato dei musei Italia-Russia, inaugurato formalmente lo scorso 29-30 settembre dai ministri della Cultura Franceschini e Lyubimova, in occasione del Summit museale bilaterale di Milano. L'esposizione del ritratto di Modigliani all'ambasciata italiana a Mosca si carica anche di un ulteriore significato simbolico, ovvero la ripresa di una consuetudine, quella delle anteprime a Villa Berg, interrotta durante la fase più acuta della pandemia, come ricordato anche dall'ambasciatore Starace: "Oggi più che mai è al futuro che guardiamo, con fame di recuperare pienamente le nostre vite. Quale momento migliore, dunque, per inaugurare una mostra come questa, che mette al centro il proprio futuro". (Rum)