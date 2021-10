Norvegia: sindaca di Kongsberg, quella di oggi è una tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una tragedia: così la sindaca di Kongsberg, Kari Anne Sand, ha commentato la strage avvenuta nel comune del sud est della Norvegia a opera di un uomo armato di arco e frecce. "Assolutamente terribile", ha aggiunto Sand, secondo cui si tratta di una vicenda che "non si pensava potesse accadere in un luogo come Kongsberg. Quindi ora non ci resta che gestirlo nel miglior modo possibile". La sindaca inoltre ha annunciato che le autorità locali stanno lavorando per organizzare un apparato di accoglienza per gli abitanti colpiti. Secondo le informazioni fornite dalla polizia l'uomo è stato arrestato ma nel compiere l'atto, in varie zone della cittadina di 28 mila abitanti, avrebbe ucciso e ferito diverse persone. (Sts)