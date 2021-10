Covid: Bonomi, non dimenticare i morti della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dobbiamo dimenticare i morti della pandemia: dobbiamo mettere in sicurezza le comunità, introducendo norme di sicurezza anche nei luoghi di lavoro. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Porta a Porta. “Ed è per questo che la politica ha fatto questa scelta, non volendo andare verso l’obbligo vaccinale: la soluzione ora è far ripartire il Paese, stiamo riaprendo ristoranti, cinema, teatri e non possiamo mettere a rischio tutto questo”, ha detto, aggiungendo che dal mondo del lavoro dipende la ripresa economica del Paese e l’occupazione di giovani e donne “che sono le categorie più colpite dalla pandemia”. (Rin)