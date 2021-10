Francia: leader Repubblicani Jacob, come famiglia politica siamo uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di Xavier Bertrand, candidato alle elezioni presidenziali francesi, al Congresso dei Repubblicani del 4 dicembre che deciderà il nome da presentare per la corsa all'Eliseo dimostra che la nostra famiglia politica è "riunita". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Le Figaro", Christian Jacob, leader del partito della destra neogollista. "La destra può vincere solamente se è unita e capace di rivolgersi a tutti i francesi" ha affermato Bertrand. "Prima del 4 dicembre ci sarà un consiglio nazionale, il 20 novembre, durante il quale ogni candidato sarà sentito con un intervento e delle domande-risposte con la sala", ha spiegato Jacob. Secondo il leader dei Repubblicani, i francesi sapranno riconoscere che il partito ha saputo "rimettersi in discussione" dopo i problemi degli ultimi anni. "Abbiamo dato prova di umiltà e di modestia", ha detto Jacob. (Frp)