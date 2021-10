Paraguay: risoluzione Onu condanna uso di agrotossici, violati diritti comunità Guaranì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per i Diritti umani delle Nazioni Unite ha denunciato la fumigazione continua con agrotossici di terreni per scopi agricoli in un'area del Paraguay orientale, osservando che questa ha causato gravi danni alla salute e al modo di vita della comunità indigena Guarani. E' quanto si legge in una risoluzione pubblicata oggi, che lo stesso comitato definisce come "storica": si tratta delle prima volta infatti in cui le Nazioni Unite applicano un concetto esteso di "domicilio", come concetto che include "il rapporto speciale con il territorio, compreso il bestiame, i raccolti e il modo di vivere". "Per i popoli indigeni, le loro terre rappresentano la loro casa, cultura e comunità. Gli ingenti danni ambientali hanno gravi ripercussioni sulla vita familiare, la tradizione, l'identità delle popolazioni indigene e portano persino alla scomparsa della loro comunità", afferma la risoluzione. (segue) (Abu)