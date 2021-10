Paraguay: risoluzione Onu condanna uso di agrotossici, violati diritti comunità Guaranì (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato sottolinea inoltre che "a più di dodici anni dalla presentazione di una denuncia penale per le fumigazioni con pesticidi a cui la comunità guaranì è stata esposta durante tutto questo tempo, le indagini della magistratura non sono progredite in modo significativo, senza che lo Stato parte abbia offerto una spiegazione per giustificare detto ritardo". Nel documento si accusa inoltre lo stato di non aver controllato adeguatamente la pratica della fumigazione per prevenire la contaminazione. "Questa omissione nel loro dovere di protezione ha permesso per molti anni massicce fumigazioni contrarie alle leggi per molti anni distruggendo elementi costitutivi della vita privata, familiare e domestica della comunità indigena colpita", afferma la risoluzione. Il Comitato raccomanda quindi che il Paraguay "continui con i procedimenti penali e amministrativi contro i responsabili, risarcisca integralmente le vittime per i danni subiti, adotti tutte le misure necessarie, in stretta consultazione con la comunità, per riparare il degrado ambientale e prenda provvedimenti per prevenire simili violazioni in futuro". (Abu)