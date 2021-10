Venezuela-Colombia: governo denuncerà presidente Duque alla Cpi per "crimini contro i migranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano del presidente Nicolas Maduro denuncerà il presidente colombiano Ivan Duque alla Corte penale internazionale (Cpi) per i presunti crimini di "persecuzione e sterminio" commessi contro i cittadini venezuelani. Lo ha dichiarato il vicepresidente Delcy Rodriguez, parlando alla conferenza stampa sull'omicidio di due bambini indigeni venezuelani avvenuto nella regione colombiana di Tibú, dipartimento del Norte de Santander. Rodriguez ha sostenuto che nella regione si è verificato il maltrattamento "sistematico e diffuso" di venezuelani. Il governo di Caracas, ha proseguito il vicepresidente, farà causa al presidente colombiano basandosi sull'articolo 7, numero 1, sezione h dello Statuto di Roma sui crimini contro l'umanità, che tratta i fatti di "persecuzione di un gruppo o comunità con una propria identità basata su criteri politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, di genere definito nel comma 3, o altri motivi universalmente riconosciuti come inaccettabili ai sensi del diritto internazionale, in connessione con qualsiasi atto menzionato nel presente paragrafo o con qualsiasi crimine di competenza della Corte". (segue) (Vec)