Usa: Casa Bianca, usare ogni strumento per risolvere problemi catene approvvigionamento

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta utilizzando “ogni strumento a sua disposizione” per lenire i contraccolpi subiti dai consumatori per via dei problemi nelle catene di approvvigionamento e per l’aumento dell’inflazione. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che l’amministrazione non può affermare con certezza quando tali problemi saranno risolti. 'Non posso fare una previsione, non so se risolveremo ogni problema domani o la settimana prossima. Stiamo uscendo da una crisi economica causata da una pandemia, ma quello che stiamo facendo è usare ogni strumento a nostra disposizione per alleviare l'impatto sul popolo americano e sulle famiglie", ha spiegato Psaki.(Nys)