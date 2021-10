G20: Gentiloni, sì a riforma fiscalità globale è rivoluzione, trionfo multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gentiloni i Pandora Papers "sono stati un altro promemoria delle ingiustizie che caratterizzano il nostro sistema economico oggi. La transizione verde e digitale può avvenire solo se è basata sull'equità. Quindi questo reset della tassazione globale delle imprese è una parte fondamentale del cambiamento che dobbiamo vedere: tutti devono pagare la loro giusta quota", ha specificato. Il commissario europeo ha ricordato che "una volta che l'Ocse avrà finalizzato le regole modello per il secondo pilastro la Commissione presenterà rapidamente una direttiva per la sua attuazione nell'Ue". Mentre per il primo pilastro, "esamineremo attentamente se è necessaria una direttiva per assicurare la sua attuazione coerente ed efficace a livello Ue", ha proseguito. "La Commissione europea ha lavorato duramente per portare avanti questo sforzo internazionale. Arrivare a questo punto ha richiesto scelte difficili per molti Paesi, sia nell'Ue che altrove. Uno spirito di compromesso e di interesse comune, in Europa e nel mondo, ci ha permesso di arrivare qui. Dovremmo essere orgogliosi di questo trionfo del multilateralismo. Ora dobbiamo andare avanti insieme e senza indugio", ha concluso. (Beb)