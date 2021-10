Usa: Biden, piano infrastrutture servirà a superare problemi approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per le infrastrutture attualmente al vaglio della Camera dei rappresentanti Usa potrà servire a superare i problemi in corso legati alla catena di approvvigionamento. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intervenendo dalla Sala est della Casa Bianca. Il capo dello Stato Usa ha spiegato che "per essere competitivi a livello globale, dobbiamo migliorare la nostra capacità di fare le cose qui in America, spostando i prodotti finiti in tutto il paese e in tutto il mondo”. Il piano infrastrutturale da 1.200 miliardi di dollari “favorirebbe le nostre catene di approvvigionamento e di produzione e rafforzerebbe la nostra capacità di produrre più beni dall'inizio alla fine proprio qui in America", ha detto Biden.(Nys)