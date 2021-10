Expo 2020: commissario Glisenti, Italia è a Dubai per lanciare proposte e affrontare sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è a Expo 2020 Dubai per lanciare le sue proposte e per affrontare le sfide future. Lo ha dichiarato il commissario generale dell’Italia all’Esposizione universale di Dubai, Paolo Glisenti, intervenendo oggi ad un evento dedicato alla partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, organizzato nell’ambito del Festival della diplomazia. “L’esposizione di quest’anno è la prima a svolgersi in un Paese del Medio Oriente, una delle aree che in futuro avrà più necessità di investimenti nel settore dell’educazione, oltre a essere una delle aree più toccate dagli effetti del cambiamento climatico”, ha dichiarato Glisenti. “Noi, l’Italia, non siamo qui a Dubai con un ruolo passivo, anzi, siamo qui per lanciare le nostre proposte per affrontare le sfide future”, ha detto. “L’Expo è un’occasione unica, un evento globale non solo economico-finanziario ma anche diplomatico e favorisce la discussione incentrata sul trovare soluzioni comuni a problemi comuni tramite un approccio multilaterale: questo Expo ha l’obiettivo di rimettere al centro il ruolo che le giovani generazioni hanno e avranno nell’affrontare le sfide del pianeta, così come di favorire il multilateralismo”, ha aggiunto. (segue) (Res)