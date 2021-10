© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEPresentazione del'iniziativa “Raccogliamo cento mozziconi di sigaretta” che sabato si svolgerà su tutto il territorio nazionale e che a Bergamo verrà organizzata dall’associazione “Amici delle Mura di Bergamo” col patrocinio di Regione Lombardia.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 11)Evento: “L'economia circolare non è un circo” organizzato da Ipsos e Erion. Tra gli ospiti l'assessore al clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e l'europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino.Piccola scuola di circo, via Messina, 48 (ore 17:30)VARIEWorkshop Osmm: “Mobilità sostenibile: policy e strategie per accelerare la transizione”. Con interventi di: Stefano Clerici, Raffaele Tiscar e Federico Montanaro di Agici, Mauro Bonaretti del ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili, Fabio Pressi di A2A e-Mobility, Gianluca Marini del Cesi, Gianluca Bufo di Iren mercato, Sandro Bacan di Accenture, Paolo Marchetti di Atm, Michele Festuccia di Cisco Italia, Stefano Erba di Fnm, Leonardo Impagliazzo di Hitachi Rail, Gianfranco Pignatone di Rfi, Matteo Campora del Comune di Genova, Tiziana Benassi del Comuna di Parma ed Erminia Falcomatà di Regione Lombardia.Diretta streaming sito Agici (ore 10)Conferenza stampa di presentazione delle mostre: Raymond Depardon “La vita moderna”, Saul Steinberg “Milano New York”. Intervengono: Stefano Boeri, presidente Triennale Milano; Carla Morogallo, direttore operativo Triennale Milano; Hervé Chandès direttore generale Fondation Cartier pour l'art contemporain; Raymond Depardon, artista; Jean-Michel Alberola artista; Marco Sammicheli, direttore museo del design italiano di Triennale Milano; Rosanna Cappelli, amministratore delegato Electa; Italo Lupi, curatore; Marco Belpoliti, curatore; Francesca Pellicciari curatrice; James Bradburne direttore generale pinacoteca di Brera e biblioteca nazionale BraidenseTriennale Milano, viale Alemagna 6 (ore 11)Presentazione: CPhI Worldwide, a Milano il più grande appuntamento mondiale della farmaceutica. Saluti istituzionali: Sergio Dompé, vicepresidente Assolombarda con delega alle Life Science; Diana Bracco, comitato esecutivo Fondazione Fiera Milano. Interventi di: Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare Regione Lombardia; Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale Fiera Milano; Paolo Russolo, presidente Federchimica Aschimfarma; Giorgio Bruno, presidente del Gruppo Cdmo-specialisti della manifattura farmaceutica di Farmindustria; Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano, 9 (ore 12)Punto stampa del leader della Lega Matteo Salvini durante campagna elettorale Matteo BianchiPiazza Monte Grappa, Varese (ore 15)Presentazione del nuovo studio di Rekeep e Nomisma sugli investimenti e gli interventi infrastrutturali necessari per una nuova sanità territoriale di rete, in collaborazione con 24 Ore eventi nell'ambito dell'vento digitale: "Verso una nuova sanità di prossimità".Diretta streaming sul sito Sole 24 ore (ore 16:30)Sfilata di moda abiti di Oso, una linea di abbigliamento etica e sostenibile realizzata da una rete di sartorie sociali di tutta Italia tra cui quella ospitata dall'organizzazione umanitaria Intersos nella sua sede di Torre Spaccata, a Roma.Abbazia Mirasole, strada consortile del Mirasole 7, Opera/Mi (ore 20) (Rem)