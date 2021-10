Argentina: spionaggio illegale a detenuti, ampliata denuncia all'Onu contro ex presidente Macri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato argentino Alejandro Rua ha annunciato oggi di aver ampliato la denuncia per spionaggio illegale nei confronti dell'ex presidente Mauricio Macri presentata presso l'ufficio speciale per l'indipendenza della magistratura delle Nazioni Unite. "E' dimostrata l'esistenza di spionaggio illegale su innumerevoli comunicazioni tra detenuti politici ed avvocati", ha dichiarato l'avvocato Rua, in passato rappresentante legale dell'ex presidente Cristina Kirchner e come tale finito nella lista delle intercettazioni segrete effettuate dall'Intelligence argentina (Afi) sotto il governo di Macri. "Si tratta di un fatto di una gravità inaudita perché emerge un modus operandi molto più esteso", ha aggiunto Rua, precisando che si tratterebbe di oltre duecento conversazioni registrate durante i mesi di gennaio e febbraio del 2019. Secondo il denunciante "settori del governo utilizzavano le informazioni raccolte nelle intercettazioni illegali per ostacolare il lavoro dei difensori". (segue) (Abu)