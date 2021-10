Argentina: spionaggio illegale a detenuti, ampliata denuncia all'Onu contro ex presidente Macri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta del primo caso che mette in relazione l'ex presidente Macri con sospetti di spionaggio illegale. Il giudice istruttore Martin Bava lo ha citato infatti per il 20 ottobre a deporre nell'ambito di un'inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danno dei familiari delle 44 vittime del sottomarino Ara San Juan, affondato nel novembre del 2017. L'ex presidente è indagato in questa causa insieme ai vertici dei servizi di intelligence argentina (Afi) durante il suo governo: l'ex direttore, Gustavo Arribas, e la sua vice, Silvia Majdalani, già comparsi davanti al giudice Bava, rispettivamente l'8 e il 15 luglio. L'ipotesi dell'accusa è che lo stesso Macri abbia ordinato intercettazioni, appostamenti e la raccolta di informazioni e fotografie relative alle attività dei familiari nei mesi compresi tra gennaio e giugno del 2018, con l'obiettivo di contenere le critiche che coinvolgevano il suo esecutivo e senza l'ordine di un giudice come esige la legge di intelligence nazionale. (segue) (Abu)