Libia: media, presidente turco Erdogan in visita a Tripoli il 15 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dovrebbe recarsi in visita ufficiale nella capitale della Libia Tripoli il prossimo 15 ottobre alla guida di una nutrita delegazione governativa e commerciale. Lo riferisce l’emittente libica “218 Tv” citando fonti vicine al dossier. Se confermata quella di Erdogan a Tripoli è la prima visita di Stato organizzata dal presidente turco nel Paese dal settembre 2011. Al momento la presidenza turca non ha ancora annunciato ufficialmente la visita. Lo scorso agosto, il primo ministro del Governo unitario libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba aveva rivelato l'intenzione del presidente turco di visitare la capitale, Tripoli, in ottobre, per partecipare alla seconda riunione del Consiglio di cooperazione strategica libico-turco.(Lit)