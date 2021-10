Lavoro: Gribaudo (Pd), equo compenso da correggere al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale del Partito democratico, "la legge approvata questa sera alla Camera riguarda un argomento molto importante per milioni di professionisti, quello dell'equo compenso, ma la fretta è cattiva consigliera. L'ansia da prestazione del centrodestra - continua la parlamentare in una nota - ha prodotto un testo che crea nuove discriminazioni fra lavoratori e affida agli ordini un ruolo che non è il loro. Le leggi per i lavoratori autonomi, per funzionare, devono avere una condivisione larga che oggi manca. Mi auguro che il Senato intervenga presto e bene, per correggere le storture contenute in questa legge". (Com)