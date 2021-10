Spagna: un uomo armato irrompe e spara colpi in campus Università Paesi Baschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato di un fucile da caccia è entrato nel campus dell'Università dei Paesi Baschi a Leioa (Vizcaya) colpendo le fienstre dell'edificio. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Periodico", sono stati sparati diversi colpi all'interno della facoltà di scienze e tecnologia. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale basca che hanno messo in campo un dispositivo di sicurezza per sgomberare il campus. In base alle prime ricostruzioni non risultano al momento vittime o feriti. La facoltà è stata circondata, mentre un elicottero della polizia sorvola la zona. (Spm)