Egitto: Al Sisi invita premier ungherese a visitare la nuova capitale amministrativa

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha invitato il primo ministro ungherese Viktor Orban a visitare la nuova capitale amministrativa dopo la sua inaugurazione. Lo ha dichiarato Al Sisi in una conferenza stampa trasmessa dalla televisione egiziana nell’ambito della sua visita in Ungheria. Al Sisi ha espresso l'interesse del Cairo a sviluppare le relazioni con Budapest, in particolare per quanto riguarda la cooperazione in tutti i campi economici, il coordinamento e la consultazione politica tra i due Paesi, approfondendo le relazioni egiziane con il gruppo di Visegrad. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza egiziana, durante l'incontro di Orban, Al Sisi ha invitato la comunità internazionale a svolgere un ruolo influente nella risoluzione della questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) perché colpisce gli interessi idrici dell'Egitto. Le due parti hanno sottolineato l'importanza di lavorare in questo senso per intensificare gli sforzi internazionali con l'obiettivo di risolvere il processo di pace e riprendere i negoziati tra palestinesi e israeliani, sulla base di risoluzioni di legittimità internazionale.(Cae)